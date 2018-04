"Trebuie sa castigam toate cele 3 meciuri ramase!" Schimbarea lui Dica ce ii poate aduce titlul! Cum a scapat de infrangere in ambele meciuri cu CFR

Steaua 1-1 CFR Cluj / Dica a avut un conflict in timpul meciului cu Juan Culio.

Nicolae Dica a dezvaluit care a fost schimbarea de tactica ce i-a adus egalul cu CFR Cluj.

"A fost un meci la intensitate maxima, am incercat sa facem un joc mai simplu pe faza de constructie pentru ca cei de la CFR Cluj sunt foarte periculosi cand recupereaza mingea in zona centrala. Imi doream mai mult pe faza ofensiva, sa avem mai multa posesie, important este ca am reusit sa egalam.



Meciurile din play-off au fost asemanatoare. Planici, e a doua oara cand il trimit in atac, am schimbat sistemul si am ramas cu 3 fundasi. La meciul de la Cluj a dat acea pasa pentru Bizon, acum a reusit sa marcheze. Depindem doar de noi, trebuie sa ramanem foarte concentrati si sa castigam cele 3 meciuri ramase.



Le-am reprosat ca tot simuleaza, i-am spus si lui (Culio), si lui Omrani sa nu mai stea atat de mult pe jos. Avem o sansa in plus fata de cei de la CFR. Ne asteapta 2 deplasari foarte grele, la Iasi si la Craiova si apoi ultima etapa cu Astra.



O atmosfera foarte frumoasa, ne pare rau ca nu am reusit sa castigam sa-i facem fericiti pe fani. Sper ca in ultima etapa sa fie la fel, sa jucam cu titlul pe masa si sa reusim sa-l castigam" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.