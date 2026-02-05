Ilie Dumitrescu a criticat decizia luată la FCSB de a-l trece pe Daniel Bîrligea pe banca de rezerve pentru partida cu FC Botoșani.

Ilie Dumitrescu, scut în jurul lui Daniel Bîrligea

Fostul mare internațional a subliniat că Bîrligea este atacantul echipei naționale, iar scoaterea sa din ritmul de joc este o greșeală.

„E o reacție în momentul de față. Sper ca Bîrligea să se poată reinventa. Sunt sigur că i se va da o șansă să revină în formula de start.

Eu l-aș vedea pe Bîrligea titular, chiar dacă trece printr-un moment delicat și nu a marcat. E un jucător care a făcut multe meciuri bune și sezonul trecut a făcut un meci excelent. E de echipa națională, nu poți să îl scoți din ritm”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Echipele de start din FCSB - FC Botoșani

