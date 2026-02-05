Ilie Dumitrescu a criticat decizia luată la FCSB de a-l trece pe Daniel Bîrligea pe banca de rezerve pentru partida cu FC Botoșani.
Ilie Dumitrescu, scut în jurul lui Daniel Bîrligea
Fostul mare internațional a subliniat că Bîrligea este atacantul echipei naționale, iar scoaterea sa din ritmul de joc este o greșeală.
„E o reacție în momentul de față. Sper ca Bîrligea să se poată reinventa. Sunt sigur că i se va da o șansă să revină în formula de start.
Eu l-aș vedea pe Bîrligea titular, chiar dacă trece printr-un moment delicat și nu a marcat. E un jucător care a făcut multe meciuri bune și sezonul trecut a făcut un meci excelent. E de echipa națională, nu poți să îl scoți din ritm”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.
Echipele de start din FCSB - FC Botoșani
Partida FCSB - FC Botoșani din etapa cu numărul 25 din Superliga va fi LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30.
- FCSB (4-2-3-1): Matei Popa - V. Crețu, Duarte, Ngezana, Radunovic - Lixandru, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam
- Rezerve: Târnovanu, Zima, Graovac, Dawa, Bîrligea, Joao Paulo, M. Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa
- Antrenor: Elias Charalambous
- FC Botoșani: Anestis - Pavlovic, Miron, Diaw, Creț - Bordeianu, Petro - Mitrov, Aldair, Mailat - E. Lopez
- Rezerve: Kukic, Adams, Suta, Papa, E. David, A. Dumitru, M. Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Ongenda, Kovtaliuk
- Antrenor: Leo Grozavu