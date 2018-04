"Am fost ciupiti de arbitru tot meciul! Nu trebuia sa luam gol in minutul 92!" Ce spune Dan Petrescu despre sansele CFR-ului la titlu

Steaua 1-1 CFR Cluj / Dan Petrescu nu crede ca echipa sa mai are sanse prea mari la titlu.

Dan Petrescu si-a felicitat jucatorii pentru evolutie insa a reprosat faza la care Bogdan Planici a adus egalarea in prelungirile meciului. Antrenorul CFR-ului considera si ca arbitrajul lui Istvan Kovacs a fost pro-Steaua, insa fara ca acest lucru sa fie decisiv.



"Stiam ca sunt favoriti la castigarea campionatului, am incercat sa ne organizam bine. Prima repriza a fost un 0-0 fara ocazii, in a doua repriza am avut 2-3 situatii sa inchidem meciul dupa ce am marcat. Din pacate cand iei un astfel de gol la singurul sut pe poarta pe care l-a avut FCSB... Baietii sunt foarte tristi in vestiar.



Am aratat ca avem caracter, spirit. Din pacate, am condus de 4 ori FCSB, de 4 ori ne-au egalat. Am facut 2 schimbari bune, cand voiam sa o fac pe a 3-a s-a marcat golul lor, voiam sa mai introduc un fundas, apoi l-am introdus pe Costache sa marcam din nou.



Au fost multe lucruri care m-au deranjat, s-a vazut de la inceput de la final. Faze clare nu au fost, dar asa cum am fost ciupiti in tot play-off-ul, asa am fost si astazi. Dar cand primesti gol in minutul 92, nu ai ce spui.



Nu vad o problema pentru Steaua la meciul de la Iasi, merg acolo sa se plimbe. Avem un meci mult mai greu ca ei cu Craiova. Noi trebuie sa facem 9 puncte, altfel n-avem nicio sansa. Cum am spus inainte, daca e egal, avem 30% sanse sa castigam titlul.



Tare frica mi-e de meciul cu Craiova, sper sa-i mobilizez pe baieti, va fi foarte greu. Din pacate cand esti de 4 ori egalat, n-ai cum sa emiti pretentii la ceva mai mult.



Ce impacare? El isi apara echipa lui, eu imi apar echipa mea. Asta e viata" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.