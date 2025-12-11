Fericit că a învins Real Madrid pe teren propriu (2-1) miercuri, antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a mărturisit că echipa sa a suferit şi trebuie să se îmbunătăţească dacă vrea să aspire la titlul din Liga Campionilor.



„Real a fost mult mai bun decât noi în prima repriză, cu Rodrygo şi Vinicius care ne-au făcut foarte mult rău şi au fost incredibili. Eram prea deschişi şi nu ne retrăgeam bine. Nu controlam meciul. Dar golul nostru împotriva cursului jocului a permis echilibrarea situaţiei şi, la finalul meciului, când şi-au adus toţi jucătorii în careu, am reuşit să supravieţuim.



Pep Guardiola: ”E complicat să câștigi împotriva Realului”



Desigur că sunt fericit. Nu minimalizez deloc faptul că am câştigat aici. Dimpotrivă. Este atât de complicat să câştigi împotriva Realului şi cu atât mai mult pe Bernabeu. Cu această atmosferă atât de specială, care poate schimba foarte repede situaţia.



Sunt fericit pentru jucători şi mândru de investiţia şi energia lor. Dar, pentru că am jucat multe semifinale şi finale de Ligă, ştiu că trebuie să ne îmbunătăţim şi că acest nivel nu va fi suficient dacă întâlnim echipe precum PSG şi dacă vrem să ajungem cel puţin în semifinale”, a declarat Guardiola, potrivit News.ro.



Întrebat dacă echipa sa se poate îmbunătăţi, Guardiola a răspuns: ”Sunt convins de asta pentru că avem jucători buni şi un antrenor fantastic (râde). Şi faptul că am câştigat aici este o experienţă foarte bună şi o lecţie foarte valoroasă pentru mulţi dintre jucătorii noştri noi şi tineri. Ne va face mai puternici. Şi, mai ales, cu patru puncte în plus, putem ajunge în top 8, iar acesta este obiectivul nostru”.



Echipa engleză Manchester City a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea spaniolă Real Madrid, în etapa a şasea din Liga Campionilor.



Englezii sunt pe locul 4 în Liga Campionilor, cu 13 puncte, iar Real e a şaptea, cu 12 puncte.

