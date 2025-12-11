Marca dezvăluie: Real Madrid a luat decizia în privința lui Xabi Alonso

Cu doar două victorii în ultimele opt partide disputate în toate competițiile, Xabi Alonso (44 de ani), antrenorul lui Real Madrid, are viitorul pus sub semnul întrebării.
Marca anunță: Xabi Alonso rămâne la Real Madrid
În Champions League, situația nu este așa de delicată, dar în La Liga Real Madrid a pierdut fotoliul de lider în fața rivalei Barcelona, care s-a și distanțat la patru puncte. Au apărut zvonuri potrivit cărora antrenorul ar putea fi demis, dar se pare că Florentino Perez nu are în plan o schimbare la nivelul băncii tehnice.
Imediat după meciul din Champions League, cu Manchester City, jurnaliștii de la Marca, ziarul de casă al lui Real Madrid, a anunțat că Xabi Alonso beneficiază în continuare de susținerea conducerii.
Real Madrid a avut un start bun de sezon pe plan intern. A câștigat chiar și El Clasico (2-1), dar are doar o victorie în ultimele cinci etape (o înfrângere și trei rezultate de egalitate), astfel că rivala Barcelona a recuperat și s-a și distanțat în fruntea clasamentului.
Xabi Alonso: ”E greu de acceptat încă o înfrângere”
"A fost un meci foarte intens, un adevărat joc de nivelul Champions League. Jucătorii mei au dat tot ce au avut mai bun și nu am de ce să mă plâng. E greu de acceptat încă o înfrângere, însă mă bucur că am luptat până la final", a spus Xabi Alonso, după meci.
Rodrygo și Jude Bellingham s-au numărat printre jucătorii care și-au manifestat susținerea față de Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City.
Real Madrid are două eșecuri consecutive, însă situația nu este dramatică în niciuna dintre competiții. Madrilenii sunt pe locul 2 în LaLiga, cu 4 puncte sub liderul FC Barcelona, în timp ce în Champions League ocupă locul 7, cu două runde rămase de jucat.