Marca dezvăluie: Real Madrid a luat decizia în privința lui Xabi Alonso

Cu doar două victorii în ultimele opt partide disputate în toate competițiile, Xabi Alonso (44 de ani), antrenorul lui Real Madrid, are viitorul pus sub semnul întrebării.



Marca anunță: Xabi Alonso rămâne la Real Madrid



În Champions League, situația nu este așa de delicată, dar în La Liga Real Madrid a pierdut fotoliul de lider în fața rivalei Barcelona, care s-a și distanțat la patru puncte. Au apărut zvonuri potrivit cărora antrenorul ar putea fi demis, dar se pare că Florentino Perez nu are în plan o schimbare la nivelul băncii tehnice.



Imediat după meciul din Champions League, cu Manchester City, jurnaliștii de la Marca, ziarul de casă al lui Real Madrid, a anunțat că Xabi Alonso beneficiază în continuare de susținerea conducerii.

