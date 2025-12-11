Manchester City s-a deplasat miercuri pe ”Santiago Bernabeu” pentru confruntarea cu Real Madrid în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Champions League.



La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Pep Guardiola s-a impus cu 2-1 și a înregistrat, în consecință, toate cele trei puncte.



Gazdele au deschis scorul în minutul 28, prin Rodrygo. Ulterior, Oaspeții au restabilit egalitatea prin Nico O'Reilly în minutul 35 și au dus scorul la 2-1 în minutul 43, după penalty-ul executat de Erling Haaland.



”Evoluție remarcabilă!” Ce fotbalist au lăudat englezii după ce Manchester City a răpus-o pe Real Madrid: ”Genial”



Publicația britanică GOAL.com l-a notat cu 8 pe Nico O'Reilly, despre care jurnaliștii englezi au scris că a avut o evoluție remarcabilă la primul său meci acasă la Real.



Nico O'Reilly a fost integralist miercuri seară



”O evoluție remarcabilă pentru primul său meci pe 'Santiago Bernabeu'. A avut un început dificil, întrucât a reacționat prea târziu la faza periculoasă înainte ca Rodrygo să marcheze, dar în cealaltă parte a terenului s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a egala.



Apoi a sprintat în față pentru a contribui la ocazia lui Haaland. A făcut o intervenție defensivă genială în repriza a doua, ajungând primul la minge în fața lui Rodrygo. Și a luat un cartonaș galben tactic pentru că l-a împins pe Valverde”, a scris GOAL.

