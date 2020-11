Becali a pus ochii pe un fundas din Liga 1! Jucatorul pe care Mihai Pintilii l-ar fi propus la FCSB 

FCSB cauta o dublura pentru postul de fundas dreapta, iar Mihai Pintilii ar fi venit cu solutia.

Dupa ce patronul Becali i-a prelungit contractul lui Valentin Cretu, cel care este titular la FCSB pe postul de fundas dreapta, Fanatik anunta ca ros-albastrii cauta si o rezerva pentru acesta.

Becali vrea sa intareasca linia de aparare a FCSB-ului in iarna si a luat legatura cu Valeriu Iftime pentru transferul lui Chindris sau Harut, insa pretul lui Harut l-a facut sa se razgandeasca, iar Mihai Pintilii ar fi venit cu o alta propunere.

Conform sursei citate, Georgi Pashov, fundasul dreapta al lui Clinceni este jucatorul care a intrat in atentia FCSB-ului, iar finantatorul ar urma sa ia o decizie in privinta lui pentru perioada de mercato din iarna.

Georgi Pashov (30 ani) a venit la Clinceni in vara, liber de contract, de la Zhetysu. Fundasul a bifat 10 meciuri in Liga 1 in acest sezon si a oferit si o pasa de gol. In cele 10 partide, Pashov a vazut un singur cartonas galben.