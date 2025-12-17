Istvan Kovacs (41 de ani) va arbitra FCSB - Rapid, derby-ul etapei a 21-a din campionatul României de duminică.

Istvan Kovacs va arbitra FCSB - Rapid

„Centralul” din Carei va împărți dreptatea în duelul celor două rivale bucureștene, conform gsp.ro. Pentru Kovacs va fi doar al 8-lea meci din Liga 1, în stagiunea curentă.

Cel mai bine cotat arbitru român internațional a condus la centru și Rapid - FCSB 2-2, din turul sezonului regular (etapa 6).

CFR Cluj - Rapid 1-1 (etapa 2) și FCSB - Universitatea Craiova 1-0 (etapa 12) sunt celelalte derby-uri arbitrate de Istvan Kovacs în stagiunea actuală.

Istvan Kovacs, arbitrul dorit de Victor Angelescu

Victor Angelescu s-a arătat extrem de nemulțumit de maniera de arbitraj din ediția curentă a Ligii 1, după Rapid - Oțelul 0-2. El a transmis că își dorește ca derby-ul cu FCSB să fie condus de la centru de Istvan Kovacs.

„Cred că și ei la au o listă despre cât de buni sunt arbitrii. Istvan Kovacs mai mult ca sigur e considerat cel mai bun din România”, declarase Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.



FCSB - Rapid, derby-ul etapei a 21-a din Superliga României, se va juca duminică, începând cu ora 20:00. Duelul va fi redat în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

