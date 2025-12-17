Victor Angelescu a anunțat că Rapid va face noi demersuri la Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), nemulțumit total fiind de felul în care s-a împărțit dreptatea pentru echipa sa în actualul sezon al Superligii.

Victor Angelescu, atac fără precedent la adresa arbitrajelor

Acționarul minoritar al giuleștenilor a lansat mai multe acuzații foarte grave. În opinia sa, alb-vișiniii sunt vânați de la începutul stagiunii și nu sunt lăsați să câștige campionatul.

Angelescu a răbufnit în contextul partidei Rapid - Oțelul 0-2, la capătul căreia a transmis că liderul Superligii ar fi trebuit să aibă două penalty-uri.

„E o frustrare foarte mare din partea noastră, pentru că pur și simplu mi se pare că suntem vânați de 20 de etape. Nu am primit absolut nimic niciodată, nici când au fost foarte clare, nici când au fost 75%, nici când au fost 51%, iar alții primesc și când nu e.

Ce putem să facem? Să strigăm, să mergem. De la noi a pornit și data trecută, am trimis o scrisoare către domnul Vassaras, ne-am văzut cu el. Acum nu știu dacă e de vină domnul Vassaras sau fiecare arbitru individual, dar cred că ar trebui să fim mult mai respectați.

Angelescu: „Trebuie să uităm de meciul cu Oțelul și să ne gândim la cel cu FCSB”

Ar trebui la meciurile noastre să fie arbitri care au o anumită experiență. Ok, înțeleg, poate un meci sezon, două, dar nu poți să ne dai două etape la rând arbitri care nu au experiență la nivelul SuperLigii.

Mergem mai departe, pentru în fotbal tot timpul săptămâna următoare e alt meci și în momentul de față avem un derby foarte important. Trebuie să uităm de meciul cu Oțelul și să ne gândim la cel cu FCSB, pentru că e cel mai important”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.

Victor Angelescu anunță noi demersuri

Angelescu a confirmat ulterior că Rapid va mai trimite scrisori către CCA. El a reiterat că l-a deranjat maniera de arbitraj a „centralului” Cristian Moldoveanu.

Totuși, acționarul minoritar a recunoscut și că jocul elevilor lui Constantin Gâlcă împotriva Oțelului a fost unul modest.

„S-au mai adunat, o să mai trimitem. Am vorbit atunci să ne vedem de trei ori pe an și probabil că ne vom vedea în pauza competițională. Pot să admit că arbitrii mai fac greșeli, dar să vii să arbitrezi de maniera respectivă pe Giulești…

Poate nu a avut cele mai grave erori dacă le compari cu alte greșeli extrem de clare împotriva noastră, dar toată maniera… Cine înțelege, înțelege. Nu poți să greșești numai la penalty-uri, nu s-au dat multe lucruri, nu s-au dat galbene, nu s-au dat lovituri libere, nu s-au dat cornere clare.

Angelescu: „Nu cred că arbitrajul este principalul motiv al înfrângerii noastre”

Va trebui să câștigăm campionatul chiar fiind singuri împotriva tuturor și să avem un lot de 10 ori mai puternic ca să putem fi lăsați să câștigăm un campionat.

M-ați întrebat doar de arbitraj, dar nu cred că arbitrajul este principalul motiv al înfrângerii noastre. Până la urmă noi am făcut un meci slab cu Oțelul și trebuie să recunoaștem. Însă faptul că noi am făcut un meci slab nu înseamnă că nu au existat și erori de arbitraj”, a adăugat acționarul minoritar al alb-vișiniilor.



