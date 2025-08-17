Rapid primește vizita lui FCSB pe Arena Națională, din postura de echipă gazdă, duminică seară, de la ora 21:30, în etapa cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală vor indica 25 de grade Celsius.



Rapid - FCSB, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Derby incendiar pe Arena Națională



Istvan Kovacs va arbitra Rapid - FCSB. La margine se vor afla Ferencz Tunyogi și Ioan Alexandru Corb. La VAR a fost delegat Cătălin Popa, care va fi asistat de Iulian Dima. Arbitrul de rezervă va fi Iulian Călin, iar observatorul partidei, Sorin Boca.



În clasament, Rapid se situează pe poziția a treia cu 11 puncte, fiind la o lungime în spatele lui UTA și la două de liderul Universitatea Craiova. Giuleștenii au bifat trei victorii și două remize până acum, în primele cinci etape din sezonul regulat.



FCSB, în schimb, are un start mai slab de campionat, mai ales că e angrenată și în cupele europene. Echipa lui Elias Charalambous are patru puncte după cinci etape, cu o victorie, un egal și trei înfrângeri înregistrate.



Ultimul meci dintre Rapid și FCSB a avut loc în Giulești, în etapa #6 din play-off-ul stagiunii precedente, când roș-albaștrii s-au impus cu 2-1 în fața formației dirijate atunci de Marius Șumudică.



Cum arată clasamentul

