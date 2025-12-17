Sorin Paraschiv (44 de ani), care a fost timp de 15 ani junior, mijlocaș central și căpitan al echipei "roș-albastre", în perioada în care este considerată de justiție atât ca Steaua, cât și ca FCSB, spune că relaxarea mentală din acest sezon a trupei lui Elias Charalambous reprezintă o surpriză neplăcută pentru un club de calibrul său.



"Parcursul FCSB este o surpriză neplăcută, după două campionate consecutive câștigate"

"Parcursul FCSB este o surpriză neplăcută, după două campionate consecutive câștigate, după două participări în Europa fantastice. Urmează un an în care nu-i recunoști, cred că și ei sunt dezamăgiți. Au fost și accidentări, și suspendări, și o relaxare din partea lor după două campionate la rând.

Din punctul meu de vedere, trebuia să se mobilizeze, pentru că urma și am treilea. Atunci când ești puternic din punct de vedere psihic lupți și pentru al treilea, și pentru al patrulea, și pentru al cincilea, așa cum fac marile cluburi. Îmi vine în minte Juventus, care a dominat Italia, Lyon care a dominat Franța, în Anglia avem Manchester City, nu mai zic de Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Munchen. Cluburile mari nu se mulțumesc cu două campionate, le vor pe toate, dacă se poate.



"Victoria cu Feyenoord a intrat în istoria fotbalului românesc"

Victoria cu Feyenoord a intrat în istoria fotbalului românesc, așa cum sunt foarte multe meciuri memorabile, așa cum erau meciurile cu Valencia, cu Ajax, meciuri de poveste. Minunat ar fi să se termine cu o calificare mai departe, în faza următoare.



Dar cred că problema e la nivel mental, pentru că valoare au. Ei au demonstrat anul trecut. Știți cum e, valoare ori o ai, ori nu o ai. Cred că problema este din punct de vedere mental, nu s-au adunat psihic după perioada de vacanță de vară, au început foarte relaxați acest sezon.



Anul acesta și fotbaliștii sunt foarte inconstanți, nu pot să remarc un jucător anume pentru că au fost meciuri în care au fost slabi, cu tot respectul pentru ei. Nu a fost nimeni să tragă echipa după el. Cred că și ei văd acest lucru, văd poziția în clasament și atunci când FCSB este într-o poziție ca asta nu poți să spui că un jucător este într-o formă grozavă. E clar că toți jucătorii nu au o formă foarte bună.



"S-au schimbat și suporterii FCSB, parcă sunt un nou val de oameni"

(Când redevine Gigi Becali cel mai bun antrenor din România?) Pe domnul Becali îl știe toată lumea, nu mai e o surpriză ce declară. Cu el au fost multe perioade foarte bune, dar au fost și insuccese. Ne aducem aminte că opt sau nouă ani nu au reușit să câștige campionatul. Ceea ce este foarte grav, din punctul meu de vedere. La vremea noastră, când jucam, dacă doi ani nu câștigam campionatul, ieșeam prin spate, pe la sere.



Suporterii s-au obișnuit cu acest parcurs, văd un nou val de suporteri. Parcă oamenii care vin la meciurile FCSB-ului s-au schimbat, parcă nu mai erau cei care erau odată în tribună. Mă întâlnesc cu foarte multă lume pe stradă, cu prieteni, care îmi spun că nu lipseau de la niciun meci, dar care nu se mai regăsesc în FCSB-ul de astăzi și nu mai merg la meci. S-au schimbat și suporterii FCSB, parcă sunt un nou val de oameni", a declarat Paraschiv pentru Pro TV Sport.

