5 greseli facute de Gigi Becali care l-au costat milioane de euro! Jucatorii care rezolvau TOATE probleme lui Teja la FCSB

Desi se lauda ca a invatat mult fotbal in ultimii 15 ani, patronul FCSB dovedeste ca mai are de aprofundat.

Gigi Becali si FCSB nu au mai castigat titlul in Liga 1 de 3 sezoane, dar latifundiarul a spus mereu ca, daca clubul produce bani, el este multumit. In ciuda sumelor destul de mari din transferuri, profitul afacerii lui Becali putea fi maximizat, daca isi asculta mai putin sfatuitorii din umbra si isi asculta mai mult instinctul.

Asa se face ca, pe langa milioane de euro, FCSB a scapat printre degete un fundas care ii putea asigura linistea defensiva si ii putea aduce calificarea in grupele competitiilor europene (Ngadeu), doi jucatori tineri de mare viitor (Radu si Petre) si doi fotbalisti foarte talentati (Mitrita si Vatajelu).

5. Michael Ngadeu

Camerunezul de 28 de ani a ajuns liber de contract, in 2014, la FC Botosani, de la echipa secunda a lui FC Nurnberg. Fundasul central a petrecut doua sezoane in Moldova si a impresionat in cele 53 de partide jucate pentru botosaneni. Propus de patronul Valeriu Iftime la FCSB, despre care stia ca este in cautarea unui fundas central de calitate, Ngadeu a fost refuzat de Gigi Becali, la sfatul unor oameni din clubul sau, care au spus ca fotbalistul e batran si lent. Jucatorul a ajuns la Slavia Praga, in schimbul a 500.000 de euro plus 20% dintr-un eventual transfer, acelasi targ propus si FCSB.

Dupa doua sezoane exceptionale in tricoul Slaviei, in care a castigat titlul de campion si Cupa Cehiei, dar si dupa ce a luat Cupa Africii pe Natiuni in 2017 si a ajuns capitanul echipei nationale a Camerunului, cota lui Ngadeu a explodat si e aproape de un transfer in Premier League, fiind in atentia lui Newcastle, Cardiff City si Fulham, care sunt gata sa ii plateasca clauza de reziliere de 4,5 milioane de euro. Becali a preferat sa parieze pe Gabi Tamas, Bogdan Mitrea, Ionut Larie, Artur Jorge, Valerica Gaman sau Mihai Balasa, dar a pierdut titlul in fata Viitorului (2017) si a lui CFR Cluj (2018), a fost eliminat din Cupa Romaniei de Mioveni si Hermannstadt si din Cupa Ligii de Dinamo, terminand grupa de Europa League pe ultimul loc (2017).

4. Bogdan Vatajelu

Fundasul stanga nascut in Ramnicu Valcea a fost junior al FCSB si a debutat la doar 17 pentru echipa secunda, pentru care a strans 25 meciuri in Liga 2. El avea un salariu lunar de doar 200 de lei si se anunta un jucator de mare viitor, dar a fost pus pe liber dupa ce Becali a desfiintat academia si echipa secunda. Ulterior, a evoluat pentru CSM Ramnicu Valcea si Metalul Resita (actualul Sportul Snagov), inainte sa fie cumparat, in ianuarie 2014, de CSU Craiova.

Cu formatia olteana a reusit promovarea, un loc 5 in Liga 1 in sezonul imediat urmator, ajungand capitanul echipei si fiind convocat la echipa nationala. In decembrie 2016, a fost transferat de Sparta Praga in schimbul a 1,4 milioane de euro, in acest moment fiind imprumutat la FK Jablonec, ocupanta locului 4 din prima liga ceha, urmand probabil sa revina si in circuitul echipei nationale a Romaniei.

3. Andrei Radu

Actualul portar al lui Genoa a fost juniorul FCSB-ului, intre 2008 si 2012, dar a plecat la rivala Dinamo, dupa ce Becali a fost evacuat din Ghencea si a preferat sa desfiinteze academia, concluzionand ca "cheltuiam vreo 800.000 de euro pe an cu ea si n-am vazut niciun jucator scos, era criza, nu avea rost sa o tin". Dupa doar cateva luni la Dinamo, in 2013, el a luat drumul Italiei, cand a semnat cu Pergolettese, club de Serie D (Liga 4). A fost remarcat imediat de Inter Milano, unde a jucat pentru juniorii mari si echipa Primavera, iar din sezonul 2015-2016 s-a antrenat cu echipa mare a "nerazzurilor", debutand pentru trupa lui Roberto Mancini in ultima etapa din Seria A.

A fost apoi imprumutat pentru un sezon la Avellino, in Serie B, fiind cedat la Genoa, in Serie A, unde a prins 18 meciuri in acest sezon, desi il are contracandidat pe post pe experimentatul Federico Marchetti. Inter il poate rascumpara pe goalkeeper in urmatorii doi ani, conform unei clauze din contract, pentru 8 milioane de euro. Radu este si capitanul echipa nationale U21, fiind unul dintre protagonistii calificarii "tineretului" la Euro 2019, si este vazut de multi ca cel care il va inlocui pe Tatarusanu in poarta Romaniei. Cota actuala a jucatorului de 21 de ani este de 7 milioane de euro.

2. Adrian Petre

Atacantul de 20 de ani a fost foarte aproape de un transfer la FCSB, atunci cand Dennis Man, colegul sau din atacul echipei UTA Arad, a ajuns la echipa lui Gigi Becali. Finantatorul "ros-albastrilor" l-a transferat pe Man pentru 400.000 de euro, dar nu a mai fost dispus sa platesca inca 200.000 de euro pentru colegul sau, recunoascand ulterior ca a fost gresit sfatuit de catre consilierii sai, care au spus ca e prea inalt si prea lent si ca nu e un jucator de perspectiva.

Jucatorul a fost cumparat cu 500.000 de euro, in iulie 2017, de Esbjerg fB, ocupanta locului 4 in prima liga din Danemarca. Petre, care are o cota de 700.000 de euro, are 20 de meciuri si 6 goluri in acest sezon in Superligaen si este unul dintre oamenii importanti ai nationalei U21, calificata dupa o pauza de 20 de ani la un turneul final de Campionat European.

1. Alexandru Mitrita

Nascut la Craiova, Mitrita si-a inceput cariera la seniori la CS Turnu Severin, inainte sa fie cumparat de Viitorul, in 2013. Dupa doar un sezon, Gigi Becali i-a cerut lui Gica Hagi sa ii imprumute mai multi jucatori pentru echipa U19, care participa in UEFA Youth League. Desi a pierdut la scor ambele infruntari cu Chelsea (0-4, 0-5), FCSB U19 a reusit sa remizeze cu Schalke (1-1) si sa-i ia 4 puncte lui FC Basel (1-1, 3-1), Mitrita fiind unul dintre jucatorii remarcati. Desi Mitrita s-a aflat si in lotul echipei lui Becali in acel sezonul 2013-2014, Laurentiu Reghecampf nu i-a oferit nici macar un minut in Liga 1, iar Becali si sfatuitorii sai nu au sesizat potentialul sau. In locul sau au fost sustinuti Razvan Gradinaru (acum la Chiajna), Robert Valceanu (acum la Metaloglobus), Alexandru Tarnovan (acum pus pe liber de Hermannstadt) sau Adrian Cristea (s-a lasat de fotbal in 2017).

Mijlocasul s-a intors la Viitorul, a reusit un sezon foarte bun sub comanda lui Gica Hagi si a plecat in Serie B, la Pescara, in schimbul a doar 500.000 de euro. Pentru "Delfini", sub comanda lui Massimo Oddo, fostul jucator de la Lazio si AC Milan, el a jucat 34 de meciuri si a reusit 2 goluri, reusind o promovare in Serie A. In 2017, a fost imprumutat de CSU Craiova, fiind ulterior cumparat pentru doar 700.000 de euro. In Banie a bifat 49 de prezente si 25 de goluri, fiind unul dintre cei mai apreciati fotbalisti din Liga 1 si prinzand 6 prezente in tricoul echipei nationale de seniori a Romaniei.

In februarie 2019, Mitrita a fost cumparat cu 7,4 milioane de euro de catre New York City FC, franciza a lui Manchester City si echipa importanta din Major League Soccer, devenind al treilea cel mai scump transfer facut in Liga 1, dupa Nicolae Stanciu (9,8 milioane de euro) si Vlad Chiriches (9,5 milioane de euro).