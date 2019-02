El este jucatorul IMUN la toate criticile lui Becali! Dezvaluirea facuta de Dica: "Nu-l atingea nimic!" Ce facea fostul antrenor de la FCSB dupa atacurile patronului

Nicolae Dica a dezvaluit modul in care incerca sa ii ajute pe jucatorii criticati public de Gigi Becali.

Fostul antrenor al celor de la FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre modul in care criticile publice ale patronului Gigi Becali ii afecteaza pe jucatori.

"in momentul in care mergi la o echipa, cu cat stai mai mult, iti cunosti mult mai bine jucatorii. Pe unii ii stiam, pentru ca fusesem coleg cu ei, pe altii ii stiam de la alte echipe. Trebuie sa-i cunosti si pe jucatori, sa vezi care are nevoie sa vorbesti cu el, pe care trebuie sa-l incurajezi.



Dar trebuie sa discuti si cu cei care iti dau impresia ca nu sunt afectati de aceste critici. Eu aveam discutii individuale cu jucatorii care erau criticati, pentru ca, de multe ori, sunt cam aceiasi.



Pe Budi, spre exemplu, chiar nu-l atingea nimic. El de asta si reuseste sa aiba acele executii in unele meciuri. La el e doar placere la fotbal. Budescu, atunci cand e in teren, se simte ca si cum ar fi in curtea scolii cu prietenii. De asta are si acele executii senzationale" a spus Nicolae Dica la Telekom Sport.