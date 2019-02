"O sa bata toate recordurile! E jucator de 18 milioane de euro!" Nu FCSB este cea care anunta urmatorul mare transfer din Liga 1

Cei de la Craiova pregatesc o noua mare lovitura.

Universitatea Craiova a reusit transferul iernii in Liga 1 - Alex Mitrita a fost cedat pentru 9.1 milioane de dolari la New York City FC. Cei de la Craiova au primit oferta de la Zenit pentru Elvir Koljic, insa atacantul bosniac nu mai poate pleca in aceasta iarna deoarece a evoluat deja pentru Krupa.

"Sunt 3 lucruri legate de Koljic. El nu poate sa plece acum pentru ca a jucat deja la 2 echipe, in al doilea rand nu vrem sa-l dam. Iar Koljic, chiar daca ar pleca, el trebuie sa bata recordul de transfer al lui Mitrita. El este jucator de 12, 15, 18 milioane de euro.

Cand vin asemenea oferta, este imposibil sa te impotrivesti. Nu intentionam sa vindem vreun jucator, insa la oferte cu care Romania nu este familiarizata precum cazul lui Mitrita, nu putem sa ne opunem.

Alex Ionita nu este o tinta pentru noi" a spus Marcel Popescu, presedintele celor de la Craiova, la Digi Sport.