Atacantul s-a inteles cu Becali la Palat si FCSB visa la milioane! Acum a fost inchis pentru DROGURI, dupa ce colegii s-au plans ca i-a JEFUIT! Anuntul BOMBA al momentului

Problemele parca nu se mai termina pentru el!

Anatole Abang a dat din nou de belea! De aceasta data, in Statele Unite, unde visa sa-si relanseze cariera dupa imprumutul la Astra.

Aproape de FCSB vara trecuta, cand Becali s-a razgandit in ultimul moment desi se intelesese cu el, Abang a fost prins cu marijuana si inchis la New York in decembrie. Fotbalistul nu e la prima problema cu politia. In Romania, colegii de la Astra l-au acuzat ca le-a furat bani dupa ce le-ar fi pozat cardurile si ar fi facut shopping online cu ele.

Abang a discutat cu Becali la Palat in vara lui 2018. I-a cerut bani de vacanta, pe langa o prima de instalare. Becali era convins ca-l poate face sa se concentreze exclusiv la fotbal, insa o discutie cu Edi Iordanescu, fost antrenor al lui Abang la Astra, i-a schimbat planurile de transferuri.

Abang, aflat acum in ancheta, tocmai primise o prelungire a contractului cu New York Red Bulls, inainte sa fie arestat. Fotbalistul e in libertate, dar nu s-a prezentat la antrenamente. Are termen in instanta la finalul lunii.

"Are probleme personale. Suntem alaturi de el si il asteptam inapoi alaturi de grup. Scopul nostru e sa scoatem cat de mult se poate din fiecare. Asta e speranta noastra", a spus un oficial al lui NYRB pentru The Athletic.

In Liga 1, Abang a marcat de 5 ori in 26 de meciuri in tricoul Astrei.