Fostul star de la Barcelona și PSG a fost integralist în victoria obținută de Santos în fața celor de la Vasco da Gama

Neymar a intrat în conflict cu Thiago Mendes în Santos - Vasco da Gama

Chiar dacă abia s-a refăcut după o accidentare la genunchi, Neymar a făcut spectacol, iar revenirea a fost de bun augur pentru Santos, care după trei etape, ocupa ultima poziție a clasamentului cu un singur punct.

Neymar a deschis scorul în minutul 25 al partidei, cu un șut cu dreptul. Imediat după gol, starul brazilian i-a dedicat golul lui Vinicius și a dansat în stilul colegului său de la naționala Braziliei.

Câteva momente mai târziu, Neymar a intrat într-un conflict cu Thiago Mendes, fostul jucător al celor de la Olympique Lyon, după ce acesta din urmă a încercat o intrare dură asupra sa. Cei doi sunt cunoștințe vechi, de pe vremea în care ambii evoluau în Ligue 1. Thiago Mendes a fost responsabil pentru o accidentare gravă suferită de Neymar în 2020. În urma incidentului din prima repriză din Santos – Vasco da Gama, ambii jucători s-au ales cu cartonașe galbene.

Neymar a izbucnit la pauză și și-a jignit adversarul: ”El vrea mereu să facă pe durul. Cu tot respectul, e un idiot. M-a accidentat deja la PSG, iar astăzi a promis că o va face din nou. Vom vedea dacă are curajul”, a spus Neymar.

În repriza secundă, mai precis în minutul 61, Neymar a reușit o dublă și a dus scorul la 2-1.

După meci, Thiago Mendes a fost întrebat despre incidentul în care a fost implicat cu Neymar, iar mijlocașul a venit cu explicații. În plus, jucătorul de la Vasco da Gama a ținut să precizeze că Santos a fost ajutată de arbitraj.

”Am cerut doar puțin respect. În timpul sărbătorii lui, le-a cerut suporterilor noștri să tacă și a fost lipsit de respect față de mine. Astăzi, totul s-a învârtit în jurul lui Neymar. Arbitrul a fluierat doar pentru el, niciodată pentru noi”, a spus Mendes.