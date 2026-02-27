În timpul meciului, Leo Messi a avut parte de un incident neașteptat.
FOTO ȘI VIDEO Imagini incredibile! Un bărbat a intrat pe teren, l-a luat pe sus pe Messi și l-a pus la pământ
Joi seară, Inter Miami a disputant un meci amical în Puerto Rico împotriva celor de la Independiente del Valle, partidă câștigată de echipa lui Lionel Messi cu 2-1.
Pe finalul partidei, mai mulți fani puertoricani au pătruns pe teren și au mers țintă către superstarul argentinian. Unul dintre ei a reușit să se fotografieze alături de campionul mondial, în timp ce altul a vrut să îl îmbrățișeze pe Messi cu orice preț.
Un steward a văzut ce se petrece și a dorit să intervină, dar a ajuns prea târziu, a încercat să îl tragă pe tânărul fan de lângă Messi, dar bărbatul l-a ținut strâns pe argentinian. În toată agitația, toți trei au căzut pe gazon, inclusive Leo Messi.
Nu a fost singurul incident petrecut la meciul disputat în Puerto Rico. Meciul a fost amânat cu o oră din cauza unei neînțelegeri. Ambele echipe și-au făcut apariția cu echipamente de culoare neagră.
S-a încercat remedierea problemei, însă, în cele din urmă, nu s-a reușit, iar arbitrul a fluierat startul meciului cu ambele echipe purtând aceeași culoare.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News