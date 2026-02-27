Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari ACUM la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!

Pe finalul partidei, mai mulți fani puertoricani au pătruns pe teren și au mers țintă către superstarul argentinian. Unul dintre ei a reușit să se fotografieze alături de campionul mondial, în timp ce altul a vrut să îl îmbrățișeze pe Messi cu orice preț.

Un steward a văzut ce se petrece și a dorit să intervină, dar a ajuns prea târziu, a încercat să îl tragă pe tânărul fan de lângă Messi, dar bărbatul l-a ținut strâns pe argentinian. În toată agitația, toți trei au căzut pe gazon, inclusive Leo Messi.

Nu a fost singurul incident petrecut la meciul disputat în Puerto Rico. Meciul a fost amânat cu o oră din cauza unei neînțelegeri. Ambele echipe și-au făcut apariția cu echipamente de culoare neagră.

S-a încercat remedierea problemei, însă, în cele din urmă, nu s-a reușit, iar arbitrul a fluierat startul meciului cu ambele echipe purtând aceeași culoare.