FOTO ȘI VIDEO Imagini incredibile! Un bărbat a intrat pe teren, l-a luat pe sus pe Messi și l-a pus la pământ

Imagini incredibile! Un bărbat a intrat pe teren, l-a luat pe sus pe Messi și l-a pus la pământ Fotbal extern
Joi seară, Inter Miami a disputant un meci amical în Puerto Rico împotriva celor de la Independiente del Valle, partidă câștigată de echipa lui Lionel Messi cu 2-1. 

În timpul meciului, Leo Messi a avut parte de un incident neașteptat.

Lionel Messi, bruscat în timpul unui meci amical

Pe finalul partidei, mai mulți fani puertoricani au pătruns pe teren și au mers țintă către superstarul argentinian. Unul dintre ei a reușit să se fotografieze alături de campionul mondial, în timp ce altul a vrut să îl îmbrățișeze pe Messi cu orice preț.

Un steward a văzut ce se petrece și a dorit să intervină, dar a ajuns prea târziu, a încercat să îl tragă pe tânărul fan de lângă Messi, dar bărbatul l-a ținut strâns pe argentinian. În toată agitația, toți trei au căzut pe gazon, inclusive Leo Messi.

Nu a fost singurul incident petrecut la meciul disputat în Puerto Rico. Meciul a fost amânat cu o oră din cauza unei neînțelegeri. Ambele echipe și-au făcut apariția cu echipamente de culoare neagră.

S-a încercat remedierea problemei, însă, în cele din urmă, nu s-a reușit, iar arbitrul a fluierat startul meciului cu ambele echipe purtând aceeași culoare. 

