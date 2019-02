Unde a ajuns sa joace fostul FCSB-ist Sulley Muniru, la 26 de ani! Mijlocasul va fi coleg cu "Ionut" Fatai, dupa ce a semnat cu Dinamo! Dar nu Dinamo Bucuresti :)

Sulley Muniru (26 de ani), fost mijlocas la CFR Cluj si FCSB, a semnat in Belarus! El va fi coleg cu atacantul Kehinde Fatai.

Fost la CFR Cluj si FCSB, ultima formatie platind 500.000 euro pentru el in 2015, Sulley Muniru a ajuns in Belarus. El a semnat in aceasta saptamana cu Dinamo Minsk, formatie la care evolueaza si Kehinde Fatai!

In varsta de 26 de ani, Muniru, fratele mai mic al lui Sulley Muntari, a mai jucat dupa despartirea de FCSB la Tondela si Malatyaspor. Acum, el a decis sa dea curs ofertei din Belarus.





56 de meciuri a bifat ghanezul in tricoul CFR-ului, fara sa inscrie.



61 de meciuri a jucat Muniru pentru FCSB, marcand de 5 ori.

Muniru are in palmares doua titluri ale Ligii I, o Cupa a Romaniei, o Supercupa si o Cupa a Ligii, competitie desfiintata intre timp.

300.000 euro este cota de piata a lui Muniru in acest moment, potrivit transfermarkt.de