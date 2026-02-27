Xabi Alonso se află pe lista de potențiali înlocuitori în cazul mai multor cluburi importante din Europa care își schimbă antrenorii, iar despre el s-a scris că s-a aflat și pe lista celor de la Tottenham!

Fostul tehnician al celor de la Real Madrid ar putea primi rapid șansa de a se întoarce la cel mai înalt nivel, chiar înainte de finalul acestui sezon fotbalistic, dar rămâne de văzut dacă va fi de acord să preia un proiect ”din mers”.

Xabi Alonso a dezamăgit pe banca celor de la Real Madrid

Antrenorul care a câștigat Bundesliga cu Bayer Leverkusen este văzut în continuare ca un tehnician de viitor, în ciuda experienței nefericite de pe Santiago Bernabeu.

Este așteptat, așadar, ca, în următoarele luni, Alonso să aibă opțiuni chiar mult mai bune decât echipa la care este legitimat Radu Drăgușin.

Xabi Alonso nu a rezistat nici măcar un sezon pe banca celor de la Real Madrid. Clubul a anunțat oficial despărțirea de tehnicianul în vârstă de 44 de ani, instalat la 1 iunie 2026, la mai puțin de 24 de ore după eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3 cu Barcelona.

Fostul mijlocaș al ”Galacticilor” a condus Realul în 34 de meciuri, cu un bilanț solid de 24 de victorii, 4 remize și 6 înfrângeri.

Sami Khedira crede că Xabi Alonso va reveni la Real Madrid

Mai mult, madrilenii veneau după cinci succese consecutive înaintea finalei pierdute, iar în La Liga ocupă locul 2, la 4 puncte în spatele Barcelonei.

Recent, o reacție în privința lui Xabi Alonso a avut și fostul mijlocaș al celor de la Real Madrid - Sami Khedira, care crede că acesta va reveni pe banca spaniolilor peste câțiva ani, când va mai acumula experiență.

Nu ar fi prima dată când Real Madrid renunță prematur la un antrenor, iar după câțiva ani îl readuce, iar așa crede acum Khedira că se va întâmpla și cu Alonso, dar după câteva experiențe solide la un anumit nivel.

”Sunt, de asemenea, destul de sigur că va fi - să zicem peste 10 sau 15 ani - antrenorul lui Real Madrid din nou! Atunci va fi un antrenor diferit! Nu neapărat unul mai bun, dar poate unul diferit, pentru a gestiona mai bine situația.

Este încă unul dintre cei mai buni antrenori din lume. Îl văd la același nivel cu Jose Mourinho, Pep Guardiola și Carlo Ancelotti. Are tot ce înseamnă un antrenor de top”, a declarat Khedira pentru Sky Sport.