BREAKING NEWS | Soc in UFC: Khabib Nurmagomedov, suspendat dupa meciul cu McGregor! Ce s-a intamplat

Khabib Nurmagomedov a fost suspendat de UFC pentru scandalul de la meciul cu McGregor!

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

UFC a luat decizia de a-l suspenda pe luptatorul rus Khabib Nurmagomedov pentru 9 luni si de a-l amenda pe acesta cu 500.000 dolari americani! Sanctiunea vine ca urmare a scandalului de la finalul meciului cu McGregor, cand cei doi luptatori au impartit pumni in stanga si in dreapta in afara custii!



Potrivit presei americane, suspendarea lui Khabib ar putea fi redusa la 6 luni daca acesta coopereaza si filmeaza o serie de clipuri in care sa combata violenta in afara cadrului organizat!