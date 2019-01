Arsenal, gest FABULOS pentru Emiliano Sala! Ce au facut la primul meci de la disparitia atacantului!

Atacantul Emiliano Sala nu a fost gasit nici pana in acest moment. El se afla la bordul unui avion de dimensiuni reduse peste Canalul Manecii, cand aeronava a disparut de pe radare.

Echipa la care s-a transferat joaca astazi primul meci dupa disparitia sa, iar adversarii au facut un gest demn de lauda. Oficialii lui Arsenal l-au trecut pe Emiliano Sala pe programului meciului de acasa, cu Cardiff. Fanii au fost incantati de aceasta initiativa.

A lovely gesture.

Emiliano Sala has been included in the programme at Arsenal tonight. ❤️ pic.twitter.com/8aKDna4S3p