Dinamo deturneaza un atacant din drumul catre o alta echipa din Liga I! Ultimul transfer al lui Rednic inaintea reluarii campionatului

Atacantul grec Athanasios Papazoglou, in varsta de 30 de ani, este asteptat la Dinamo.

Athanasios Papazoglou a negociat cu Concordia Chiajna, dar ar putea veni la Dinamo! Varful de 30 de ani este asteptat sub comanda lui Rednic in cursul zilei de marti, anunta publicatia Fanatik!



Papazoglou a trecut pe la PAOK Salonic si Olympiakos, dar vine din Israel, de la Hapoel Haifa, unde a jucat in doar 4 partide in actualul sezon.



Varful elen a jucat 56 de meciuri la PAOK si a marcat 9 goluri.



Dupa plecarea din Grecia, el a mai trecut pe la KV Kortrijk, Roda Kerkrade si Aalesund, din Belgia, Olanda si Norvegia.