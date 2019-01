Sumudica ii provoaca cosmaruri lui Slaven Bilic! Dupa ce l-a eliminat de doua ori din Europa, cei doi s-au intalnit si in Arabia! Ce s-a intamplat

Marius Sumudica si Slaven Bilic s-au intalnit din nou, de aceasta data in Arabia.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Al Shabab, echipa lui Marius Sumudica, a obtinut un egal in fata mult mai puternicei Al Ittihad, antrenata de Slaven Bilic. Meciul dintre cele doua formatii s-a incheiat 0-0.

Slaven Blici ramane astfel fara victorie in fata lui Marius Sumudica. A fost al 5-lea meci intre cei doi!

In 2015 si 2016, Sumudica si Astra au eliminat de doua ori West Ham din preliminariile Europa League. Sumudica are in palmares doua victorii si 3 egaluri in fata lui Bilic.

Tot astazi, Marius Sumudica a fost desemnat cel mai bun antrenor al rundei a 16-a din campionatul saudit.