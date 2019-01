Fotbalistul roman care a castigat 1 miliard de lei la pariuri! "Am luat un miliard cu 10 lei"

Fostul fotbalist al Stelei a avut un castig imens la pariuri.

In contextul in care Viitorul tocmai i-a reziliat contractul lui Mihai Vodut pentru ca a pariat pe jocurile propriei echipe, Marian Aliuta, fost jucator la Steaua, a fost intrebat daca a jucat la pariuri.

Fostul mijlocas a recunoscut ca a pariat si a avut la un moment dat un castig record, insa nu in perioada in care era jucator: "Am luat un miliard cu 10 lei, dar acum nu mai joc. Am castigat, am mai si pierdut. Te ia valul si e mai bine sa te abtii. Erau la Steaua jucatori care-si faceau bilete, dar pe atunci nu eram pasionat", a spus Marian Aliuta pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

Aliuta a mai avut parte de un alt castig consistent in urma cu trei ani, cand s-a laudat pe pagina sa de Facebook cu biletul castigator. Fostul stelist a pariat pe 11 meciuri cu o investitie de 100 de lei, iar castigul total a fost de 54,061 de lei.

sursa foto: Gazeta Sporturilor