Pleaca Mitrita, vine Ionita! Craiova pregateste transferul pentru inlocuirea "Piticului atomic". Cati bani ii da CFR-ului

Alex Mitrita e dorit in MLS, la New York City FC, afacere din care Craiova se poate alege cu 6 milioane de euro!

Craiova viseaza in continuare la titlu, dar 6 milioane de euro sunt greu de refuzat! Oltenii l-ar putea lasa pe Alex Mitrita la New York, negocierile fiind in plina desfasurare!

Daca il vor da pe Mitrita, oficialii gruparii din Banie vor sa aduca rapid un inlocuitor! Publicatia Fanatik scrie ca acestia il vor pe Alex Ionita, de la CFR Cluj. Ionita este mai mult rezerva in echipa lui Toni Conceicao.

Sursa citata mai noteaza ca oltenii sunt dispusi sa plateasca 500.000 euro in schimbul lui Ionita.

In trecut, Alex Ionita si-a declarat aprecierea pentru fanii Craiovei.

"Au un public foarte frumos, cine nu si-ar dori sa joace acolo? Iubesc sa joc cu un public numeros. Imi aduce aminte de Giulesti", spunea el in urma cu un an.

