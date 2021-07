Aur? Nici măcar bronz! Final de coșmar pentru Novak Djokovic la Jocurile Olimpice din Japonia

Turneul olimpic de tenis s-a încheiat cum nu se putea mai prost pentru liderul mondial, Novak Djokovic. Triplu campion în turneele de mare șlem disputate în acest an, sârbul venea la Tokyo cu intenția clară de a cuceri prima medalie de aur a carierei în proba de simplu.

Doar că ruperea de formă bruscă din semifinala cu Alexander Zverev l-a costat pe Djokovic întregul obiectiv olimpic. În finala mică, 'Nole' a arătat o dispoziție slabă de joc, cauzată și de căldură până spre jumătatea secundă a setului doi.



Djokovic a revenit de la minge de meci și a câștigat setul cu 8-6 în tiebreak, dar în setul decisiv a căzut la fel de ușor precum s-a ridicat în manșa anterioară. Carreno Busta - care a declarat încă de la începutul turneului că visează la o medalie - a făcut cu mare dificultate hold la 1-0 în decisiv, după care a făcut break-ul de care a ținut până la finalul partidei pentru a-și adjudeca prima medalie olimpică din carieră.

Pierzător în finala mică la Tokyo, Novak Djokovic rămâne cu o medalie de bronz în palmaresul olimpic din probele de simplu și va încerca să câștige medalia de bronz alături de Nina Stojanovic în finala mică a probei de dublu mixt. Adversarii lor vor fi australienii John Peers și Ashleigh Barty.

