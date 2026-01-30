CFR Cluj a învins vineri, pe teren propriu, scor 4-2, gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 24-a din Superligă.

Mihai Teja, șocat de deznodământul din CFR Cluj - Metaloglobus 4-2

La finalul partidei, antrenorul învinșilor, Mihai Teja, a recunoscut că nu se aștepta ca echipa sa să piardă meciul din Gruia.

„Am făcut un meci bun, am jucat de la egal la egal, poate, de multe ori, peste adversarul nostru, peste CFR. Au un lot și numeric și valoric și pot face diferența în orice moment, dar noi meritam mult mai mult.

La acel penalty, s-a rupt puțin echipa. Am căzut din punct de vedere psihic, după care au mai fost două goluri pe final, unde s-a văzut valoarea individuală. Korenica, stângul, dreptul, nu știi cu ce trage, dă gol, ține de finețe.

Dar eu îi felicit pe băieți, au avut atitudine, am venit să câștigăm. Nu mă așteptam să plecăm cu înfrângere de aici. La faza penalty-ului, am avut și ghinion. Poate dacă Gabrilaș apăra acel penalșty, se juca altfel, dar asta este.

Am avut și probleme de lot, am jucat cu cinci sau șase fotbaliști under din minutul 20. Echipa arată foarte bine, dar ne mai trebuie puțin ca să legăm două-trei victorii consecutive pentru a prinde încredere”, a declarat Mihai Teja, potrivit digisport.ro.

Spectacol în CFR Cluj - Metaloglobus 4-2

În Gruia, oaspeţii au deschis scorul în minutul 9, prin Visicm acesta profitând de o uşoară deviere a lui Kun. Cinci minute mai târziu Alibek Aliev a înscris din faţa porţii, unde a primit o pasă excelentă de la Cordea. Oaspeţii nu au renunţat şi Ely Fernandes a ratat de puţin ţinta, în minutul 29, iar la pauză s-a intrat cu scor 1-1.

Clujenii au pus presiune pe poarta lui Gavrilaş încă din startul părţii secunde şi Korenica a trimis în bară, în minutul 49, pentru ca bucureştenii să înscrie două minute mai târziu, când Mihai Popa a scăpat în plasă, printre picioare, şutul lui Sîrbu.

Arbitrul Gabriel Mihuleac a arătat punctul cu var în minutul 67, pentru un fault în careu asupra lui Aliev şi Cordea a transformat cu multe emoţii, trăgând slab, dar fiind ajutat de teren, în minutul 70.

Elevii lui Pancu s-au impus însă pe final de meci. Korenica a înscris pentru 3-2 în minutul 88, şi Cordea a stabilit rezultatul final, în minutul 89, înscriind pentru CFR Cluj – Metaloglobus 4-2.

CFR a ajuns la 35 de puncte şi este pe locul 8, mai aperoape de play-off, în timp ce Metaloglobus e ultima, cu doar 11 puncte.