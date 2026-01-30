Agentul lui Radu Drăgușin a vorbit despre posibila plecare de la Tottenham la AC Milan, în timp ce presa din Anglia anunță că londonezii ar fi scăzut prețul pentru fundașul român.



Într-un moment în care zvonurile despre un transfer în Serie A s-au intensificat, Florin Manea a explicat situația negocierilor. Deși numele lui Radu a fost rostit tot mai des în anturajul „rossonerilor”, impresarul susține că, până în prezent, nu a existat un contact oficial cu directorul sportiv al italienilor, Igli Tare.



Totuși, Manea a lăsat o portiță deschisă pentru o mutare surpriză înainte de închiderea ferestrei de mercato, programată luni. El a precizat că se va afla în Italia în următoarele zile pentru alte afaceri, însă rămâne disponibil pentru orice club interesat de serviciile internaționalului român.



Speculații despre scăderea prețului și planul lui Thomas Frank



Presa britanică a vehiculat ideea că Tottenham ar fi dispusă să accepte o sumă mai mică pentru Drăgușin, însă Florin Manea privește cu rezervă aceste informații.



„Nu a vorbit nimeni cu mine. Mă cunosc de multă vreme cu Igli Tare, dar nu am vorbit cu el. Eu o să plec în Italia, am niște treabă pe acolo. Dacă există interes pentru Radu și vrea cineva să mă contacteze, știe unde să mă găsească. Mâine și poimâine voi fi în Italia, dar nu pentru Radu.



Și eu am urmărit cu sufletul la gură ceea ce se întâmplă cu transferul, știau mai bine decât mine toți. Văzusem ceva că Tottenham a scăzut prețul, dar eu nu știam nimic. Tot ceea ce a apărut au fost speculații.



Normal că Radu află și el despre aceste informații, dar eu i-am zis că îl anunț eu dacă apare ceva. E minunat și el de cât de mult se speculează. Nu are ce să-l destabilizeze pe el", a spus Florin Manea, potrivit Digisport.



În acest context, o plecare a lui Drăgușin pare greu de realizat, mai ales după accidentarea de lungă durată a lui Ben Davies care i-ar putea determina pe englezi să țină de român. Managerul Thomas Frank a indicat anterior că lotul nu va mai suferi modificări, iar clubul nu pare dispus să renunțe la un fundaș central fără a aduce un înlocuitor pe măsură.

