CFR Cluj s-a impus cu 4-2 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda a 24-a din Superliga. Golurile clujenilor au fost marcate de Aliev (14'), Cordea (70' p., 90') și Korenica (88').

Florin Prunea, după gafa incredibilă a portarului de la CFR Cluj: „Se mai trece cu vederea”



Mihai Popa a gafat incredibil în minutul 51 al meciului de la Cluj, când a scăpat printre picioare șutul moale trimis de Adrian Sîrbu.

Gafa tânărului portar a fost analizată de Florin Prunea, iar fostul portar al „Generației de Aur” a explicat unde a greșit Popa.

Prunea a adăugat și faptul că greșeala portarului de la CFR Cluj va fi trecută cu vederea având în vedere că ardelenii s-au impus în cele din urmă.

„El nu trebuia să plonjeze, acolo se pune genunchiul jos simplu, pentru că este un șut foarte puternic care necesită plonjon. Pui genunchiul jos și acoperi cu corpul mingea.

Îmi pare rău pentru Popică (n.r. Mihai Popa), dar e bine pentru el că echipa a câștigat, iar când echipa câștigă și faci o gafă de genul ăsta se mai trece cu vederea, se mai uită”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

