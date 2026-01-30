GALERIE FOTO Surprinzător! Ce a spus Florin Prunea după ce a văzut gafa imensă a lui Mihai Popa

Surprinzător! Ce a spus Florin Prunea după ce a văzut gafa imensă a lui Mihai Popa Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Popa, portarul lui CFR Cluj, a gafat incredibil în meciul cu Metaloglobus.

TAGS:
mihai popaFlorin PruneaCFR ClujSuperligaMetaloglobus
Din articol

CFR Cluj s-a impus cu 4-2 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda a 24-a din Superliga. Golurile clujenilor au fost marcate de Aliev (14'), Cordea (70' p., 90') și Korenica (88').

Florin Prunea, după gafa incredibilă a portarului de la CFR Cluj: „Se mai trece cu vederea”

Mihai Popa a gafat incredibil în minutul 51 al meciului de la Cluj, când a scăpat printre picioare șutul moale trimis de Adrian Sîrbu.

Gafa tânărului portar a fost analizată de Florin Prunea, iar fostul portar al „Generației de Aur” a explicat unde a greșit Popa.

Prunea a adăugat și faptul că greșeala portarului de la CFR Cluj va fi trecută cu vederea având în vedere că ardelenii s-au impus în cele din urmă.

„El nu trebuia să plonjeze, acolo se pune genunchiul jos simplu, pentru că este un șut foarte puternic care necesită plonjon. Pui genunchiul jos și acoperi cu corpul mingea. 

Îmi pare rău pentru Popică (n.r. Mihai Popa), dar e bine pentru el că echipa a câștigat, iar când echipa câștigă și faci o gafă de genul ăsta se mai trece cu vederea, se mai uită”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

  • Vlcsnap 2026 01 30 18h27m58s110
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În urma acestei victoirii, CFR Cluj a urcat pe poziția a opta în clsamentul Superligii, iar trupa lui Daniel Pancu se află în acest moment la un puct de ultiumul loc ce duce în play-off, dar are și un meci în plus.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Iuliu Mureșan a anunțat un transfer după CFR Cluj - Metaloglobus 4-2: „Am tremurat puțin, am avut emoții”
Iuliu Mureșan a anunțat un transfer după CFR Cluj - Metaloglobus 4-2: „Am tremurat puțin, am avut emoții”
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2 | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2 | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos
Mihai Popa s-a făcut de râs în CFR Cluj - Metaloglobus! Gafă de curtea școlii a portarului venit de la Torino
Mihai Popa s-a făcut de râs în CFR Cluj - Metaloglobus! Gafă de curtea școlii a portarului venit de la Torino
ULTIMELE STIRI
Dinamo - Petrolul 0-0, ACUM, pe Sport.ro | „Câinii” au cerut penalty
Dinamo - Petrolul 0-0, ACUM, pe Sport.ro | „Câinii” au cerut penalty
Imagini incredibile din Qatar: Contra a vrut să sară la arbitru! Un alt român l-a oprit
Imagini incredibile din Qatar: Contra a vrut să sară la arbitru! Un alt român l-a oprit
Mihai Teja, decepționat după CFR Cluj - Metaloglobus 4-2: „Meritam mult mai mult, nu mă așteptam”
Mihai Teja, decepționat după CFR Cluj - Metaloglobus 4-2: „Meritam mult mai mult, nu mă așteptam”
Suspendare drastică pentru impresarul Cătălin Sărmășan: un an pe bară și amendă uriașă pentru pariuri
Suspendare drastică pentru impresarul Cătălin Sărmășan: un an pe bară și amendă uriașă pentru pariuri
Șumudică, în corzi! Căpitanul echipei a început să mârâie: „De când a venit acest antrenor…“
Șumudică, în corzi! Căpitanul echipei a început să mârâie: „De când a venit acest antrenor…“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League

Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League



Recomandarile redactiei
Imagini incredibile din Qatar: Contra a vrut să sară la arbitru! Un alt român l-a oprit
Imagini incredibile din Qatar: Contra a vrut să sară la arbitru! Un alt român l-a oprit
Dinamo - Petrolul 0-0, ACUM, pe Sport.ro | „Câinii” au cerut penalty
Dinamo - Petrolul 0-0, ACUM, pe Sport.ro | „Câinii” au cerut penalty
Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“
Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“
Campioana olimpică Sha'Carri Richardson, arestată în SUA! Ce s-a întâmplat
Campioana olimpică Sha'Carri Richardson, arestată în SUA! Ce s-a întâmplat
Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League
Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League
Alte subiecte de interes
După anunțul transferului lui Mihai Popa la CFR, a semnat fratele lui Gianluigi Donnarumma
După anunțul transferului lui Mihai Popa la CFR, a semnat fratele lui Gianluigi Donnarumma
CFR Cluj și-a prezentat noul portar: ”Bine ai venit!”
CFR Cluj și-a prezentat noul portar: ”Bine ai venit!”
Florin Prunea și Ilie Dumitrescu au dat verdictul după eliminarea lui Darius Olaru din meciul FCSB - Poli Iași: ”Nu pot să înțeleg!” / ”Păcat”
Florin Prunea și Ilie Dumitrescu au dat verdictul după eliminarea lui Darius Olaru din meciul FCSB - Poli Iași: ”Nu pot să înțeleg!” / ”Păcat”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Florin Prunea la Sepsi - Dinamo: ”Când a intrat, nu au mai fost probleme!”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Florin Prunea la Sepsi - Dinamo: ”Când a intrat, nu au mai fost probleme!”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario au fost decăzuți din drepturi. Adolescentul a fost preluat de autorități

stirileprotv Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario au fost decăzuți din drepturi. Adolescentul a fost preluat de autorități

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

stirileprotv Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

stirileprotv România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!