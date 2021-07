Zverev, în lacrimi după ce l-a eliminat pe Djokovic în semifinale la JO. Sârbul ratează șansa de a face Golden Slam 

Novak Djokovic, numărul unu mondial şi marele favorit la medalia olimpică de aur, a fost învins de germanul Alexander Zverev, cu 1-6, 6-3, 6-1, în semifinalele probei de simplu, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Djokovic a dominat clar primul set, pe care şi l-a adjudecat cu 6-1, iar apoi a condus în actul secund cu 3-2, după un break în ghemul cinci. Zverev, numărul cinci mondial, a făcut rebreak şi a reuşit o serie incredibilă de opt ghemuri la rând, câştigând setul secund cu 6-3 şi având 4-0 în decisiv. În cele din urmă, Zverev s-a impus cu 6-1, după circa două ore de joc, producând o mare surpriză.

Djokovic ratează astfel şansa de a realiza Golden Slam, câştigarea celor patru titluri de Mare Şlem şi a medaliei de aur la Jocurile Olimpice. El mai poate realiza, totuşi, Marele Şlem, după ce a cucerit titlurile la Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon, iar la US Open, ultimul Grand Slam al anului, are trei titluri.

Zverev va juca în finală contra rusului Karen Hacianov (25 ATP), victorios în penultimul act contra spaniolului Pablo Carreno Busta (12 ATP), cu 6-3, 6-3.

Cei doi jucători s-au îmbrățișat la finalul meciului, Alexander Zverev fiind vizibil emoționat datorită performanței pe care a realizat-o, după ce l-a învins pe liderul mondial. Chiar și așa, neamțul a avut puterea să-i adreseze câteva cuvinte frumoase adversarului său.

"Ești unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. Îmi pare rău pentru asta", i-a spus Zverev lui Djokovic.

Zverev at the net. "You're one of the greatest players of all time. I'm sorry for this."

Djokovic very gracious in defeat as always. It was a nice moment. pic.twitter.com/mgHOtRkBYK