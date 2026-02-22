Emily Harrop și Thibault Anselmet au devenit campioni olimpici în proba de ștafetă mixtă a concursului de schi alpinism

Francezii Emily Harrop și Thibault Anselmet au devenit campioni olimpici în proba de ștafetă mixtă a concursului de schi alpinism de la Milano-Cortina, aducând sâmbătă, la Bormio, a șaptea medalie de aur pentru Franța și a 21-a medalie la aceste Jocuri, informează AFP.

După ce au cucerit, joi, medaliile de argint și, respectiv, de bronz în proba individuală, marcând marele debut al schi-alpinismului la Jocurile Olimpice, Harrop și Anselmet, dubli campioni mondiali en titre ai disciplinei (2023, 2025), s-au aflat la conducere de la început până la sfârșit, devansându-i pe elvețienii Marianne Fatton și Jon Kistler, medaliați cu argint.

Medalia de bronz a revenit spaniolilor Oriol Cardona și Ana Alonzo.