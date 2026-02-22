Jessica Pegula a învins-o pe Elina Svitolina cu scorul de 6-2, 6-4 în finala Dubai Tennis Championships. Prin succesul obținut în acest weekend, sportiva a spart gheața pentru tenisul feminin de peste ocean, adjudecându-și primul titlu din acest an. De asemenea, victoria ei a pus capăt unei secete majore, fiind prima americancă de pe tabloul principal din Emirate după mai bine de un deceniu, precedenta performanță de acest fel aparținându-i lui Venus Williams, tocmai în anul 2014.

Ce i se pare uluitor în circuitul feminin

La conferința de presă de la finalul partidei, jucătoarea a explicat ce o impresionează la ora actuală în fenomenul tenismenelor din țara ei natală. Aceasta a subliniat că ascensiunea și succesul colegelor ei o împing să își ridice propriul nivel.

„Da, profunzimea noastră din SUA este destul de nebunească în acest moment. Mă bucur că am reușit să fac parte din acest tip de eră în care toate aceste fete se descurcă foarte bine în State. Știu că m-a motivat cu siguranță să le văd având succes.

Cred că atunci când crești cu oameni, îi vezi tot timpul, te antrenezi, ai rezultate bune, te motivează că poți face același lucru. Cred că ne-am cam împins una pe cealaltă în acest fel să continuăm să ne îmbunătățim pentru a vedea că putem realiza toate aceste lucruri. Da, este uimitor. Este o onoare să fac parte din acest grup uimitor”, a spus Pegula, potrivit TTG.

Mai mult, Pegula a ținut să aducă în discuție și valul de tineri sportivi americani cu foarte mult talent.

„Din nou, sunt o mulțime de tinere precum Iva care vin din urmă, față de care eu sunt mult mai în vârstă, ceea ce este cu adevărat deprimant. Mă bucur că pot să inspir și, da, să arăt acelei generații viitoare care vine din urmă. Avem și o mulțime de fete foarte tinere. Da, a fost pur și simplu minunat. Este o onoare că am putut fi una dintre cele de top care îmi reprezintă țara la Cupa BJK și, de asemenea, la Jocurile Olimpice. Sper să fiu un fel de model pentru următoarea generație care vine din urmă”, a mai spus Pegula.

După acest triumf, sportiva se va întoarce acasă pentru a participa la competiția ATX Open.