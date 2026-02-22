Medicul legist din comitatul Floyd, Matthew Tomlin, nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanţele morţii lui Moore, dar a spus că nu există niciun pericol pentru public şi că duminică va fi efectuată o autopsie.

Moore, un receptor şi specialist în returnări, selecţionat în runda a doua de la Universitatea Purdue, şi-a petrecut primii trei ani în NFL la Arizona Cardinals.

În 2024, şi-a dislocat genunchiul drept în timpul cantonamentului cu Atlanta Falcons şi nu a mai jucat niciodată pentru această echipă.

Moore a încercat să revină cu Minnesota în 2025, dar s-a accidentat în timp ce returna o lovitură de picior în primul meci de pregătire.

Antrenorul principal al Universităţii din Louisville, Jeff Brohm, care l-a antrenat pe Moore la Purdue, l-a numit „cel mai bun competitor care nu se dădea bătut” în faţa unei provocări.

„Toţi îl iubeam pe Rondale; îi iubeam zâmbetul şi spiritul competitiv, care îl făcea să vrea să mulţumească pe toţi cei cu care intra în contact”, a declarat Brohm într-un comunicat.

news.ro