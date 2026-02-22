Suprafața de joc de pe cel mai mare stadion al țării a cedat sub greutatea ninsorilor abundente și a crampoanelor fotbaliștilor, în timpul partidei Rapid - Dinamo, scor 2-1. Terenul s-a transformat rapid într-o întindere de noroi, o problemă majoră pentru campioană, care are nevoie de o victorie în meciul de luni seară pentru a rămâne în cursa pentru play-off.

Antrenamente pe sintetic și risc de accidentări

Pentru a proteja pe cât posibil jucătorii și a desfășura ședințele de pregătire în condiții optime, FCSB a apelat la un teren artificial înaintea disputei cu Metaloglobus. Elias Charalambous, antrenorul campionilor, a subliniat riscurile pe care această suprafață le prezintă pentru musculatura fotbaliștilor, dar a punctat clar că echipa sa trebuie să se adapteze rapid condițiilor și să obțină cele trei puncte, indiferent de calitatea gazonului pe care se va juca.

„Am văzut terenul, Cătălin a fost acolo dimineață, mi-a spus că e într-o condiție proastă, dar asta este. Ne antrenăm pe sintetic, nu este ușor. Oriunde am juca, trebuie să ne adaptăm, să găsim soluții și să câștigăm. Nu este ideal, dar toate echipele se antrenează și joacă în astfel de condiții. Nu există scuze! Să te antrenezi pe sintetic nu este bine pentru jucători, pentru mușchi, dar asta este situația. Am mai experimentat zăpada. E primul an în care este atât de multă zăpadă, dar este în regulă”, a spus Elias Charalambous.

FCSB ocupă locul 10 în clasamentul Superligii și are nevoie de cele trei puncte pentru a se apropia de FC Argeș (ocupanta locului șase) în clasament.