Denzel Dumfries a revenit la antrenamentele colective ale echipei după o absență de aproape trei luni și ar putea fi inclus în lotul pentru meciul cu Genoa.

Vestea revenirii a fost dată chiar de Cristi Chivu, după meciul cu Lecce: „De astăzi începe operațiunea de recuperare, articulată în doar două antrenamente. Calendarul este sufocant, dar marți contra celor de la Bodo Glimt este în joc gloria europeană și aproximativ 20 de milioane.

Inter, duel complicat în Ligă

Săptămâna care începe aduce însă vești bune în tabăra nerazzurrilor, așa cum a ținut să anunțe Chivu: «Dumfries de mâine (astăzi, n.r.) va fi oficial la dispoziție și va face totul cu grupul, același lucru este valabil și pentru Calhanoglu»”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

Chiar dacă fundașul dreapta are un avans din punct de vedere fizic față de internaționalul turc, staff-ul tehnic nu are în plan să îi utilizeze pe niciunul dintre ei în confruntarea următoare din Liga Campionilor, mai scrie sursa citată. Obiectivul realist pentru întoarcerea celor doi fotbaliști pe gazon este etapa viitoare de campionat, când Inter va juca sâmbătă seara împotriva formației Genoa.