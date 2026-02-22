Elias Charalambous a luat parte la conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus.

Elias Charalambous: ”Rușine trebuie să le fie celor care fură sau care fac lucruri greșite!”

FCSB are nevoie să câștige toate meciurile rămase din sezonul regulat, dar are nevoie și ca alte două adversare să se încurce pentru a prinde loc de play-off.

Întrebat dacă este rușinat de situația în care se află echipa după două sezoane de excepție, Elias Charalambous a devenit iritat și s-a arătat deranjat de întrebarea reporterului.

”Rușine? Ce înseamnă rușine? Rușine trebuie să le fie celor care fură sau care fac lucruri greșite. Când muncești și ești corect, nu trebuie să îți fie niciodată rușine. Poate rezultatele nu sunt cele dorite, dar ’rușine’ este un cuvânt foarte grav. Trebuie să faci niște lucruri foarte urâte ca să îți fie rușine.

Nu știu ce vrea să spună (n.r. reporterul). Uneori lucrurile merg bine, alteori nu, Sigur, echipa nu trebuia să fie pe această poziție, dar vom lupta pentru șansele pe care le avem. Noi am adus echipa în situația asta, noi vom încerca să o scoatem”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare jocului cu Metaloglobus.