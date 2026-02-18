Pârtia Stelvio din Bormio găzduieşte începând de joi, odată încheiate probele de schi alpin, probele din cadrul concursului de schi alpinism (ski mountaineering), o premieră la Jocurile Olimpice pentru sportivi, între care favoriţii francezi, de a realiza "un vis" mult timp inaccesibil, relatează AFP.

"Este un moment istoric pentru disciplina noastră. Ştim că avem noroc să fim aici, la locul potrivit şi la momentul potrivit. Este, poate, o dată în viaţă", a rezumat Emily Harrop, nr. 1 mondial la această disciplină în ultimele patru ierni şi una din favoritele la o medalie pentru Franţa.

Ce înseamnă ”schi alpinism”

Un sprint masculin şi apoi unul feminin sunt în programul de joi, înainte de ştafeta mixtă de sâmbătă.

Principiul constă în urcarea cât mai rapid posibil la aproximativ 70 m un teren denivelat pe schiuri, cu o fază de "portabilitate" în care schiurile sunt duse pe spate, iar apoi o coborâre în modul schi alpin. Totul în trei minute cu un efort maxim.

"Vreau să profit de această ocazie gândindu-mă la fetiţa care am fost şi care a urmărit Jocurile la TV, complet fascinată", a declarat Harrop, care a fost marcată în copilărie de performanţele americancei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice din 2010 şi de cele ale lui atletului britanic Mo Farah la Jocurile Olimpice din 2012, scrie Agerpres.