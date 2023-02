În Cupa Europei, 23 de echipaje au luat startul, iar românii au reuşit în cele două manşe de concurs să coboare fără greşeală pârtia şi i-au bătut pe germani la ei acasă.

Aur pentru România la bob

„În acest moment, atât eu cât şi Ciprian, ne simţim foarte fericiţi pentru acest rezultat. Trăim o emoţie de nedescris mai ales că am câştigat aurul continental în Germania, practic pe partia lor de casă.

Titlul acesta reprezintă pentru noi o confirmare a muncii noastre şi ne dă speranţă pentru viitor.

Am avut un sezon mai dificil din cauza unor accidentări minore şi suntem foarte mândri că astăzi am reuşit să câştigăm competiţia şi totodată să înregistrăm cel mai bun timp la start”, a declarat Mihai Cristian Tentea, pilotul echipajului de bob 2 persoane.

Sâmbătă echipajul de bob 4 persoane al României, condus tot de pilotul Mihai Cristian Tentea, va concura la Cupa Europei şi la Campionatul European de Juniori de la Wintenberg.

Tot astăzi, România a cucerit „argintul” și „bronzul” pentru la St. Moritz

Sănierii români au câștigat argintul și bronzul în această dimineață la Cupa Națiunilor - competiție ce s-a desfășurat în St. Moritz (Elveția) pe singura pârtie naturală olimpică din lume.

Medalia de argint a fost obținută în proba de dublu de către echipajul CSO Sinaia format din Tudor Ștefan Handaric și Sebastian Motzca.

În proba de sanie masculin, Valentin Crețu -CSO Sinaia- aduce din nou o medalie importantă României. Sănierul a obținut bronzul în Cupa Națiunilor de la St. Moritz, iar performanța vine după ce săptămâna trecută el a câștigat aurul pe pârtia de la Wintenberg (Germania).

„Pârtia de la St. Moritz este unica pârtie înghețată natural. Cu o tradiție de peste 125 de ani, această pârtie are doar 2 viraje betonate, restul virajelor fiind construite din gheață în fiecare an cu o tehnică predată din generație în generație. Acest lucru face ca pârtia sa fie diferita în fiecare sezon. Am reușit sa păstrăm forma bună, coborârile din antrenament ne-au ajutat să fixăm punctele cheie și astăzi am reușit sa urc din nou pe podium. Mă bucur foarte mult pentru colegii de la dublu care au reușit sa își învingă emoțiile și au avut o prestație excelentă cucerind medalia de argint.

Mâine luam startul în Cupa Mondială unde ne dorim sa facem coborâri constante fără erori după care să ne putem bucura de aceste rezultate.

Mulțumim tuturor celor implicați în activitatea noastră și susținătorilor de acasă care ne transmit o energie uimitoare.

Personal sunt foarte bucuros că materiale construite în ultimul an încep sa meargă, reușim să reglăm sania bine înainte de concursuri și astfel găsim viteza necesara care ne ajută sa urcam în clasament”, a precizat Valentin Crețu imediat după medalia câștigată.