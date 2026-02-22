Printre aceștia se numără și Andi Moisescu, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai clubului.

Invitat la emisiunea Fața la joc, difuzată la PRO TV și pe VOYO, prezentatorul TV a explicat că este mulțumit de direcția în care merge echipa, dincolo de rezultate.

Andi Moisescu a rămas impresionat: „Nu sunt suporter de rezultat”

„Îmi place în ce direcție se îndreaptă Rapidul, dar ideea e că eu nu sunt suporter de rezultat. Sunt obișnuit să mă duc la stadion. Este un început bun, pentru că am început să văd că lucrurile sunt organizate”, a spus Andi Moisescu.

Succesul din derby a dus Rapid la 52 de puncte, la egalitate cu Dinamo. Pentru giuleșteni urmează o deplasare la Unirea Slobozia, în cadrul penultimului meci din sezonul regular.

Cele două formații se vor duela luni, 2 martie, de la ora 19:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.