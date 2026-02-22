VIDEO România și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice! Cel mai bun loc obținut

România și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice! Cel mai bun loc obținut
Jocurile Olimpice de iarnă s-au desfășurat la Milano-Cortina.

mihai tenteaGeorge IordachebobJocurile Olimpice de IarnaJocurile Olimpice de la Milano Cortina
Echipajul României de bob 4 persoane, pilotat de Mihai Tentea, cu George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi Andrei Nica împingători, a încheiat competiţia olimpică pe locul 17, duminică, după ultimele două manşe.

Tricolorii au coborât trei poziţii faţă de clasarea de după manşa a treia, într-un concurs extrem de strâns şi spectaculos prin răsturnările de clasament datorate ordinii de start.

În formula de duminică, în manşa a 4-a, George Iordache a fost înlocuit de Andrei Nica, campion olimpic de tineret, care a debutat astfel la Jocurile Olimpice – un moment important pentru unul dintre cei mai tineri sportivi din echipaj. România aliniază, de altfel, unul dintre cele mai tinere echipaje din circuitul mondial.

Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob - cel mai bun rezultat al României la JO 2026

Mihai Tentea a avut în ziua finalei o manşă de locul 14 şi una de locul 16, confirmând progresul echipei într-un sezon în care bobul de 4 a fost, practic, în construcţie. Noul bob, achiziţionat la începutul sezonului, şi componenţa echipajului au însemnat un proces continuu de adaptare şi omogenizare.

Titlul olimpic a fost câştigat de Germania, prin Johannes Lochner, urmat de compatriotul său Francesco Friedrich, în timp ce surpriza podiumului a venit din partea Elveţiei, prin Michael Vogt, medaliat cu bronz.

Pentru Mihai Tentea, sezonul rămâne însă unul al confirmării, subliniază news.ro. Performanţa excelentă reuşită la bobul de 2 persoane, locul 5 la Jocurile Olimpice, îi oferă motivaţie şi încredere pentru viitor, iar experienţa acumulată aici reprezintă o investiţie importantă pentru următoarele obiective majore.

Mihai Tentea, în direct astăzi pe PRO TV și VOYO: „Ne antrenăm pe unde putem, unde găsim liber”

Invitat la emisiunea Fața la joc, difuzată la PRO TV și pe VOYO, sportivul Mihai Tentea a recunoscut că rezultatul a depășit așteptările echipajului român.

„În niciun caz nu ne gândeam la top 5, ne gândeam la un top 10. Aveam gânduri mari, dar am încercat să rămânem cu capul pe umeri. Când am avut oportunitatea să ne batem pentru locul 5, n-am iertat pe nimeni”, a declarat sportivul român.

Tentea a vorbit deschis și despre dificultățile cu care se confruntă lotul României, mai ales în ceea ce privește condițiile de pregătire, comparativ cu marile națiuni din bob.

„Noi facem bobul, noi îl construim. Echipele mai mari au mecanici pentru treaba asta. Nu mănâncă sportivii neapărat, dar mai pun și ei mâna din când în când.

(n.r. – 3 chestii care vă lipsesc din condițiile de pregătire pentru un ciclu olimpic) Nu știu. Avem unde să ne pregătim vara. Ne pregătim la clubul unde activăm, pe un teren cu 3 culoare de tartan, care a fost aplicat în ultimii ani. Avem și o sală de forță, și o pistă de împins bobul (n.r. – pe role).

Doar în afara țării, din octombrie, începând cu 1 octombrie, plecăm de acasă și ne antrenăm pe unde putem, unde găsim liber.

O să ne țină minte pe noi. Asta o să facă. A fost incredibil, pentru noi, pentru toți ceilalți. Am primit aprecieri din partea tuturor națiunilor și suntem apreciați și respectați. Asta e un lucru important”, a mai spus Mihai Tentea la emisiunea Fața la joc.

