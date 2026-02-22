Echipajul României de bob 4 persoane, pilotat de Mihai Tentea, cu George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi Andrei Nica împingători, a încheiat competiţia olimpică pe locul 17, duminică, după ultimele două manşe.

Tricolorii au coborât trei poziţii faţă de clasarea de după manşa a treia, într-un concurs extrem de strâns şi spectaculos prin răsturnările de clasament datorate ordinii de start.

În formula de duminică, în manşa a 4-a, George Iordache a fost înlocuit de Andrei Nica, campion olimpic de tineret, care a debutat astfel la Jocurile Olimpice – un moment important pentru unul dintre cei mai tineri sportivi din echipaj. România aliniază, de altfel, unul dintre cele mai tinere echipaje din circuitul mondial.

Mihai Tentea a avut în ziua finalei o manşă de locul 14 şi una de locul 16, confirmând progresul echipei într-un sezon în care bobul de 4 a fost, practic, în construcţie. Noul bob, achiziţionat la începutul sezonului, şi componenţa echipajului au însemnat un proces continuu de adaptare şi omogenizare.

Titlul olimpic a fost câştigat de Germania, prin Johannes Lochner, urmat de compatriotul său Francesco Friedrich, în timp ce surpriza podiumului a venit din partea Elveţiei, prin Michael Vogt, medaliat cu bronz.

Pentru Mihai Tentea, sezonul rămâne însă unul al confirmării, subliniază news.ro. Performanţa excelentă reuşită la bobul de 2 persoane, locul 5 la Jocurile Olimpice, îi oferă motivaţie şi încredere pentru viitor, iar experienţa acumulată aici reprezintă o investiţie importantă pentru următoarele obiective majore.

