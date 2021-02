Zlatan, pur si simplu IMPERIAL! A inscris GOLUL 500 al carierei si a sarbatorit in mare stil! :) Ce a postat 

Zlatan Ibrahimovic (39 ani) este de neoprit!

Atacantul suedez continua sa scrie istorie in fotbalul mare! Zlatan a inscris o 'doubla' in meciul cu Crotone, iar prima reusita a reprezentat o borna istorica a carierei pe care suedezul a atins-o.

Ibrahimovic a ajuns astfel la 500 de goluri inscrise in cariera si este pregatit deja de un nou obiectiv, dupa cum a anuntat in postarea de la finalul meciului cu Crotone.

Zlatan Ibrahimović scores goal number 5⃣0⃣0⃣ of his club career – and then adds number 5⃣0⃣1⃣❗️#UEL pic.twitter.com/oz659i58J7 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 7, 2021

Zlatan s-a pozat la volanul unui Ferrari, alaturi de descrierea: "Drumul spre obiectiv!"

Road to the target pic.twitter.com/daEEZfqMqq — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) February 7, 2021

Cu golurile inscrise in ultima etapa, Ibrahimovic este pe locul 4 in clasamentul golgheterilor din Serie A, cu 14 reusite, la egalitate cu Immobile si Lukaku. Cristiano Ronaldo este lider in clasament cu 16 goluri.