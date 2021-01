Zlatan, baby! Gol MINUNAT pentru noul brazilian din Liga 1! Executia DE KARATE a aruncat stadionul GOL in aer. Cum a marcat Roger pentru UTA

Roger Junior a reusit primul gol in Liga 1 la a 3-a aparitie in tricoul Aradului.

In minutul 85 al partidei cu FC Arges, Roger a marcat un gol care va prinde cu siguranta selectia celor mai tari reusite ale sezonului. Brazilianul de 24 de ani s-a asezat perfect pe o minge sarita in urma unui corner si a trimis-o in plasa, la coltul lung, cu un procedeu asemanator celor folosite de Zlatan Ibrahimovic.

Roger s-a bucurat alaturi de coechipieri si de staff-ul tehnic si i-a aruncat cu mainile in aer pe fanii aflati la tribuna oficiala a noului stadion de la Arad.

Inainte sa vina in Romania, Roger a jucat la Riga, in Letonia, si la Kastrioti Kruje, in Albania.

