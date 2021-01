Atac subtil al lui Zlatan dupa SCANDALUL URIAS cu Lukaku! "Suntem cu totii jucatori, unii mai buni decat altii!" Ce a spus despre acuzatiile de rasism

Suedezul a fost acuzat de rasism dupa cuvintele pe care i le-ar fi spus lui Lukaku: "Mergi si fa-ti ritualurile voodoo de rahat in alta parte!"

Ibrahimovic a reactionat in aceasta dupa-amiaza pe contul sau de Twitter, unde a postat un mesaj in care a scris ca nu poate fi vorba despre rasism in lumea lui.

"In lumea lui Zlatan, nu este loc pentru rasism. Suntem toti aceeasi rasa - suntem egali! Cu totii suntem jucatori, unii mai buni decat altii", a fost mesajul lui Zlatan.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte