BREAKING NEWS | "Sa te f** pe tine si pe nevasta-ta!" Zlatan si Lukaku, la un pas de bataie! Ibrahimovic a inceput sa tipe dupa el si sa-i rada in fata! VIDEO SOCANT

Fotbalistul a vazut atunci al doilea cartonas galben, pentru o piedica.

Primul galben a venit in ultimele secunde ale primei reprize, cand Ibrahimovic a fost la un pas de bataie cu Lukaku.

Cei doi si-au adresat cuvinte dure, iar coechipierii lor au fost nevoiti sa intervina pentru a-i desparti.

Lukaku a fost auzit numindu-l pe Zlatan "fiu de c***a" si injurandu-i sotia: "Sa te f** pe tine si pe nevasta-ta". Acela a fost momentul in care suedezul a luat foc.

Unii dintre martorii conflictului au spus ca si Ibrahimovic l-ar fi jignit pe Lukaku, adresand cuvinte dure la adresa mamei sale.

Zlatan l-ar fi invitat pe Lukaku afara de pe teren, sa se bata, jucatorul lui Inter fiind tentat sa ii accepte oferta in drum spre vestiar.

Zlatan and Lukaku are going at it ???? pic.twitter.com/yMLFI72tiz