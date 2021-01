Pazea, s-a INTORS Zlatan! :) Golul SUPERB pe care l-a inscris sub privirile lui Razvan Marin! A reusit dubla cu Cagliari

Cagliari si AC Milan s-au intalnit in etapa cu numarul optsprezece din Serie A.

Zlatan a revenit titular pentru AC Milan dupa accidentarea suferita si a reusit si primele goluri din 2021. Suedezul a deschis scorul din penalty, in minutul 7, iar in minutul 52 a facut dubla cu o executie de senzatie.

Ibrahimovic a primit o centrare buna, a scapat de fundasii lui Cagliari si a inscris cu un sut puternic la coltul lung.

⚽️ EL SEGUNDO GOL DE IBRAHIMOVIC pic.twitter.com/JON3Mo3VJj — AC Milan ???????? (@ACMilanGoleador) January 18, 2021



Atacantul lui AC Milan a ajuns astfel la 23 de ani consecutivi in care inscrie si ameninta din nou clasamentul golgheterilor din Italia, acolo unde Ronaldo este lider cu 15 reusite. Zlatan are 12 goluri, la egalitate cu Lukaku si Immobile, insa spre deobsebire de ei, a pierdut 8 meciuri in acest sezon din cauza accidentarii.