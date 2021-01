Noi DETALII SOCANTE din scandalul Lukaku - Zlatan! Atacantul lui Inter l-ar fi amenintat cu moartea pe suedez: "Esti mort! Iti zbor capul!" 

Doi dintre cei mai importanti jucatori ai ambelor echipe, Zlatan Ibrahimovic si Romelu Lukaku, s-au luat la cearta pe teren. La doua zile distanta de la scandal, apar noi informatii despre ce si-au spus cei doi.

Gazzetta dello Sport a dezvaluit ca atacantul belgian l-a amenintat pe Zlatan. Cei doi au inceput sa se ia la cearta pe teren, au fost despartiti de coechipieri, insa pe tunelul spre vestiare Lukaku ar fi mers din nou spre Ibrahimovic si ar fi tipat la el: "Esti mort! Iti zbor capul dintr-o lovitura", a explicat publicatia italiana.

Ibrahimovic, care fusese initial acuzat de rasism a reactionat pe Twitter cu o postare in care punea capat zvonurilor.

"In lumea lui Zlatan, nu este loc pentru rasism. Suntem toti aceeasi rasa - suntem egali! Cu totii suntem jucatori, unii mai buni decat altii", a fost mesajul lui Zlatan.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

