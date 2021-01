SIGUR nu e Photoshop?! Zlatan si-a lasat masca zecile de milioane de fani! Cum arata acum

Zlatan Ibrahimovic e de nerecunoscut dupa dezastrul Milanului cu Atalanta.

La propriu! Zlatan si-a schimbat radical look-ul. S-a ras complet in cap, sau cel putin asta lasa de inteles ultima sa postare de pe Instagram. Ibrahimovic i-a pus pe investigat atat pe jurnalisti, cat si pe fani sai, care cred ca lipsa parului ar putea fi doar o 'lucrare' in Photoshop. :)

Ibrahimovic, 39 de ani, are un sezon de exeptie cu Milan. A marcat de 12 ori in 9 aparitii si e depasit doar de Ronaldo (15 reusite) in clasamentul golgeterilor din Italia.