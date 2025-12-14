Echipa antrenată de Massimiliano Allegri a făcut un pas greșit în lupta la titlu din campionatul Italiei, după ce a încheiat la egalitate, scor 2-2, în fața lui Sassuolo.



AC Milan, doar remiză în Serie A



Apărarea „diavolului milanez” a cedat prima, iar în minutul 13 Kone a deschis scorul pentru oaspeți. AC Milan a egalat pe tabelă în prima repriză, grației reușitei lui Bartesaghi, iar în a doua parte a trecut în avantaj, după ce jucătorul de 19 ani a reușit dubla, din pasa lui Nkunku.

Elevii lui Allegri nu au mai reușit de această dată să închidă jocul perfect și s-au văzut egalați în minutul 77, când, prin reușita sa, Lauriente a stabilit scorul final.

În urma acestui rezultat, AC Milan ar putea pierde poziția de lider în favoarea lui Inter sau a lui Napoli.

Formația lui Cristi Chivu se află la doar două „lungimi” de rivala milaneză și joacă în această etapă în deplasare la Genoa, de la 19:00, într-un meci care va putea fi urmărit LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

De cealaltă parte, Napoli joacă în deplasare la Udinese, iar în cazul în care se va impune, va deveni noul lider din Serie A la finalul acestei etape.

