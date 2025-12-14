La finalul partidei, Cristi Chivu a vorbit despre dificultatea deplasării de la Genova, lăudând parcursul adversarei sub comanda lui Daniele De Rossi.

„E mereu dificil pentru noi pe acest stadion, mai ales având în vedere forma excelentă a celor de la Genoa de când a venit De Rossi. Știam că va fi un meci greu și cât de mult va trebui să muncim la capitolul intensitate și caracter. Am făcut o partidă bună, chiar dacă am primit gol exact în momentul în care Genoa părea că nu mai are energie. Puteam face 3-1, puteam fi mai atenți, dar la final a contat victoria. Ne-am adaptat la greutăți, l-am pus pe Akanji lângă Barella și l-am scos pe Sucic, iar alegerile sunt corecte atunci când câștigi”, a spus Cristi Chivu pentru Sky Sport.

Soluțiile tactice și jocul pe flancuri

Tehnicianul român a vorbit și despre strategia ofensivă, explicând diferențele de abordare atunci când Lautaro Martinez face cuplu cu tânărul Pio Esposito, față de meciurile în care joacă alături de Marcus Thuram.

„Playmaker-ul lor îl bloca pe Zielinski, așa că a existat posibilitatea de a juca pe verticală. Lautaro poate juca în spatele vârfului, iar Pio a fost vârful nostru. Puteam face mai mult, dar ne mulțumim cu ceea ce reușesc să transmită colegilor. Echipa a reacționat mereu după înfrângeri. Astăzi am avut dificultăți mai mari pe stânga, pentru că ne-au blocat acea parte, așa că am mutat jocul pe parte opusă. Bisseck ne oferă mai multe soluții, am reușit să citim planul tactic al celor de la Genoa și am luat contramăsurile potrivite”, a mai spus Chivu.

