Letonii au dat lovitura în Ghencea prin golurile marcate de Eduards Daskevics, Barthelemy Diedhiou și Kader Kone, iar la scurt timp după fluierul final au sărbătorit succesul și pe rețelele sociale.

Mesajul postat de FK Auda după victoria cu FCSB: „Vă vine să credeți?”

Formația din Letonia a recunoscut că rezultatul obținut la București este unul uriaș și a transmis un mesaj entuziast fanilor.

„Vă vine să credeți ce s-a întâmplat la București? Noi da! În meciul din turul doi preliminar al UEFA Conference League am obținut o victorie, scor 3-2, împotriva celor de la FCSB, au scris cei de la FK Auda pe rețelele sociale.

Roș-albaștrii au fost conduși de două ori pe tabelă, însă au revenit prin reușitele lui Octavian Popescu și debutantului Aymen Boutoutaou. Totuși, Kader Kone a pus cireașa pe tort în minutul 90+4 pentru formația letonă.

Returul este programat joia viitoare, 30 iulie, de la ora 19:00, în direct pe VOYO și în format LIVE TEXT pe Sport.ro.